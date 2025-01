Dailymilan.it - Milan, indagine Doppia Curva: Emis Killa rinuncia al Festival di Sanremo

L’che ha coinvolto laSud deledha costretto il cantante are aldiPrima il Daspo, il divieto di andare a San Siro. Ora la decisione, coraggiosa di, dire aldidove si sarebbe presentato con il brano Demoni. Cia causa del coinvolgimento nell’inchiestadella Direzione distrettuale antimafia.Rudolf Giambelli, conosciuto come, è indagato dalla procura dio per associazione a delinquere. Da sempre tifoso del, ha scritto anche l’inno Rossoneri,non ha mai nascosto le sue simpatieiole.Lo scorso 30 settembre la polizia aveva perquisito la sua casa di Vimercate nelese. E aveva trovato sette coltelli, tre tirapugni, uno sfollagente, un taser e quasi 40 mila euro in contanti.