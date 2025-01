Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Gutmann centra la top 5 nello short, bene Pezzetta. Classifica cortissima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:35 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. Grazie per aver condiviso con noi questo pomeriggio di emozioni azzurre. L’appuntamento è fissato per domani con loprogram individuale maschile e con il libero delle coppie. BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA20:34 Da rimarcare per l’ennesima volta il “miracolo” di Anna, sesta sopra quota 60 con una combinazione triplo/doppio e con un errore nel triplo flip, viziato da un atterraggio con le mani sul ghiaccio. Grandiosa.20:32 Adesso abbiamo la conferma visionando i pdf con i dettagli delle valutazioni. A rallentare il punteggio dicome ipotizzato è stato il triplo lutz, chiamato con il filo d’ingresso non chiaro e con una rotazione sul quarto. Se ne sono andati praticamente quasi due punti.