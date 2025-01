Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Conti-Macii in scia di Hase-Volodin! Ghilardi-Ambrosini solo sesti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL CORTO FEMMINILE DIDALLE 16.0014.56: La coppia tedesca formata da Minerva Fabiennee Nikitacon un punto di detrazione per la time violation va al comando con il punteggio di 71.59, tre punti vantaggio per i tedeschi14.54: Prestazione solida dei favoriti tedeschi che commettonouna piccola sbavatura sul triplo Salchow in parallelo14.52: Bene il Triplo Twist Lift, step out di Nikita sul Triplo Salchow, bene il Triplo Loop lanciato14.51: Si chiude con la coppia tedesca formata da Minerva Fabienne, 25 anni di Berlino e Nikita, 25 anni di San Pietroburgo in Russia. Si allenano agli ordini di Dmitri Savin, Knut Schubert, Rico Rex., in coppia con Seegert, è stata quinta ai Mondiali 2022, nona agli2022 e 16ma ai Giochi di Pechino.