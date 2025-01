Oasport.it - LIVE Milano-Pinerolo, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: comincia il match dell’Allianz Cloud

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BUSTO ARSIZIO-CONEGLIANO DIDALLE 20.301-0 Attacco affettato di Paola Egonu.Minuto di raccoglimento in ricordo di Simonetta Avalle, figura simbolo dellaitaliana con oltre 50 anni di carriera spesi tra pallavolo di vertice e settori giovanili.PRIMO SET20.00 Starting six di: Cazaute, Heyrmann, Orro, Kurtagic, Sylla, Egonu, Gelin (L).20.00 Il sestetto iniziale di: Sorokaite, Cambi, Sylves, Smarzek, Akrari, Perinelli, Moro (L).19.57 Terminato il riscaldamento delle due formazioni, pronte all’ingresso sul taraflex di gioco. Manca pochissimo!19.54 Lavarini: “Cerchiamo di dosare energie e continuare in un periodo di crescita. Affrontiamo squadra con esperienza e qualità per mettere in difficoltà.