Dayitalianews.com - Litiga con i genitori e decide di scappare di casa a dieci anni. Notte di ricerche per individuare il bimbo. Ritrovato dopo poche ore vicino casa, a Piedimonte San Germano

Leggi su Dayitalianews.com

Attimi di tensione, ma il piccolo vienesano e salvo grazie all’intervento di Carabinieri e Vigili del FuocoSerata di paura aSan, dove un bambino di 10si è allontanato daun litigio con i, facendo perdere le sue tracce. Il suo improvviso allontanamento ha fatto scattare l’allarme e mobilitato Carabinieri e Vigili del Fuoco, che hanno immediatamente avviato le.L’allarme e l’avvio delleTutto è iniziato quando i, non vedendo tornare il figlio e preoccupati per il suo stato emotivo, hanno deciso di contattare le forze dell’ordine. Il timore era che il piccolo potesse essersi perso o fosse finito in situazioni di pericolo, soprattutto considerando l’ora tarda.Il ritrovamento e il ritorno aGrazie alla prontezza del maresciallo Gaetano Evangelista e all’intervento dei Vigili del Fuoco, il bambino è stato individuatoore e riconsegnato alla sua famiglia, spaventato ma illeso.