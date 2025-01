Liberoquotidiano.it - L'Eredità, il disoccupato Claudio vince alla Ghigliottina? "Bisogna affidarsi a questo": amarezza dopo il trionfo

Come ogni sera, anche oggi mercoledì 29 gennaio 2025, L'ha regalato emozioni durante il gioco finale della. Siamo al programma campione di ascolti condotto come sempre da Marco Liorni su Rai 1. Il format, appuntamento fisso per gli appassionati di quiz, culmina ogni sera con il momento clou in cui il finalista deve individuare la parola che collega le cinque parole-indizio, la, il gioco che può assegnare il montepremi. E a qualificarsi per l'ultimo atto, oggi, è stato, un concorrente originario di Settimo Torinese, che si è guadagnato il posto in finale superando la debuttante Marta nella sfida dei 100 secondi., ha raccontato una passione particolare: “A me piace restaurare”, ha dichiarato, riferendosi al suo amore per ridare vita a oggetti rotti.