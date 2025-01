Lanazione.it - Latella presenta il suo romanzo “Incanto” a Perugia

E’ Antonio, il regista e drammaturgo che ha cambiato il teatro italiano, il protagonista del secondo appuntamento di “Incontri su carta”, la serie di incontri organizzati dal Teatro Stabile dell’Umbria in collaborazione con le librerie indipendenti di(Pop Up, Paradiso 518 e Mannaggia) per incontrare autori, registi e attori legati alla stagione del Morlacchi, questa volta in veste di scrittori: un’occasione perre i loro testi, esplorando la parola come spazio di incontro. Così oggi alle 18.30(nella foto) sarà alla libreria Paradiso 518 in Corso Cavour 9 perre il suo primo” (edizione Il Saggiatore), in dialogo con la dramaturg Linda Dalisi. “” è la storia di una voce che non riesce a parlare né a farsi capire; è il racconto di un cuore che batte all’impazzata contro l’orrore del mondo; è una nuova vita per Dorothy del Mago di Oz, che attraversa lo spazio e il tempo e parla dell’innocenza del genere umano.