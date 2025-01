Metropolitanmagazine.it - Il metodo Stanislavskij e il teatro psicologico di Anton Cechov

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nel tardo XIX secolo ilrusso era in crisi. La recitazione degli attori era pomposa e artificiosa, ben poco credibile. Il repertorio era formato da testi classici, trasportati sulla scena con delle regie didascaliche e uno sguardo che non si curava della contemporaneità. Urgeva una riforma strutturale, a partire dal training attoriale. In questa cornice nascono ilmoderno e il. Il 22 Giugno 1897, infatti, Kostantinincontrò il drammaturgo Vladimir Nemirovich-Danchenko presso lo Slavyansky Bazaar, un vecchio ristorante sulla Nikolskaija Ulitsa. Qui, dopo una discussione di ben diciotto ore, i due artisti fondarono ild’Arte di Mosca. Nascono le basi della riforma teatrale russa, che informerà poi l’interoeuropeo.Il: per unPh: estranei.