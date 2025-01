Quotidiano.net - Il Bundestag approva la mozione Cdu-Csu per confini sicuri e stop all'immigrazione illegale

Leggi su Quotidiano.net

Il Parlamento tedesco hato la prima delle due mozioni presentate dall'Unione di Cdu e Csu. I voti a favore sono stati 348, contrari 345, astenuti 10. Decisiva per l'esito del voto è stata la scelta del gruppo parlamentare dell'estrema destra di Afd di sostenere la. Iltedesco hato ladi Cdu-Csu pere la fine dell'. Lain cinque punti chiede al governo tra le altre cose di ripristinare controlli costanti su tutti itedeschi, l'espulsione immediata di tutti coloro che non hanno diritto di restare in Germania.