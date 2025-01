Anteprima24.it - Ferrovie, da sabato restyling per la stazione di Salerno

Tempo di lettura: 2 minutiDal primo febbraio Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) eseguirà lavori di potenziamento infrastrutturale nelladi. Gli interventi riguarderanno: la realizzazione di un marciapiede a servizio del binario 8; il prolungamento del sottopasso difino al raggiungimento del nuovo marciapiede e attività propedeutiche alla realizzazione del nuovo ascensore; l’installazione degli impianti per l’informazione al pubblico sul nuovo marciapiede, oltre a lavori di manutenzione straordinaria. Complessivamente saranno impiegate circa 100 persone, tra dipendenti di RFI e ditte appaltatrici, per un investimento economico di circa 11 milioni di euro.I lavori, si spiega in una nota, “rientrano nel piano di interventi che Rfi sta eseguendo nelle stazioni della Campania per la loro riqualificazione e per migliorare gli standard qualitativi del servizio e di accessibilità”.