Fabio Postiglione, chi era il giornalista 44enne morto nell'incidente sulla Tangenziale Est

Milano –aveva 44 anni, abitava a Cernusco sul Naviglio ma era nato e cresciuto a Napoli, dove aveva mosso i primi passi della carriera giornalistica che lo aveva poi portato alla prestigiosa redazione milanese del Corriere della Sera. Stava proprio tornando da lavoro, martedì sera, in sella al suo scooter quando,Est, quando si è scontrato con un’auto ed è finito contro il guard-rail: pernon c'è stato nulla da fare, èpoco dopo l’arrivo al San Raffaele. Era sposato con Valentina Trifiletti, anche lei, a Mediaset. Chi era Cronista di razza,, aveva esordito al “Roma” di Napoli, diventando professionista nel 2009: si occupava di cronaca nera e giudiziaria in una città dove farlo seriamente significa rischiare in prima persona.