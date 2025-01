Metropolitanmagazine.it - Damiano David, un nuovo singolo per la playlist Spotify di San Valentino

Leggi su Metropolitanmagazine.it

È disponibile da oggi sula versione didi Nothing Breaks Live A Heart,dell’artista romano, cover del successo mondiale del 2018 di Mark Ronson ft Miley Cyrus, che fa parte della specialedella piattaforma realizzata per il giorno di San. In “Nothing Breaks Like A Heart” (Single)gioca sul contrasto tra il tradizionale Sane una visione più matura e non convenzionale dell’amore, usando la sua voce per esplorare e interpretare il dolore che l’amore può provocare.afferma: “mi ha dato l’opportunità di esprimere il mio personale punto di vista sul giorno di San. Ho scelto Nothing Breaks Like A Heart perché affronta l’amore nella sua forma più complessa: passione, dolore e di come ognuno di noi viva queste emozioni.