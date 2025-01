Laprimapagina.it - Crotone, programmazione fondi derivanti accordo Eni e Royalties da parte dell’Amministrazione comunale

Un cambio di passo fondamentale nelle politiche di bilancioE’ quanto comunicato questa sera dal sindaco Voce, dal vicesindaco Sandro Cretella e dall’assessore al Bilancio Antonio Scandale nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella Sala Giunta.Un cambio di passo che segna una gestione coordinata delle più importanti fonti eterofinanziate dell’ente: dalle risorsedall’Eni alle, dall’Impi ai proventi della sosta regolamentata a quelli per l’occupazione suolo e i proventi contravvenzionali.E’ il segnale che, grazie anche al lavoro che si è messo in campo in questi anni, ha messo l’amministrazione di poter operare strategicamente potendo programmare in maniera coordinata a partire dalladelle risorse, passando allo stanziamento in bilancio per tipologia di spesa, adottando successivamente atti di indirizzo che stabiliscono come impiegare le risorse di anno in anno, assegnando gli obiettivi ai dirigenti.