Cina | accorcia tempi di valutazione per brevetti d’invenzione

Il tempo medio di revisione deiinsi e’ ridotto a 15,5 mesi, secondo l’Amministrazione nazionale cinese per la proprieta’ intellettuale (CNIPA). La CNIPA ha inoltre sottolineato che il tempo medio di revisione per le registrazioni dei marchi rimane stabile a quattro mesi. Attualmente nel Paese sono presenti 124 centri e centri di servizio rapido nazionali per la protezione della proprieta’ intellettuale, che coprono 29 province, regioni autonome e municipalita’. Il tempo medio di elaborazione dei casi di protezione dei diritti di proprieta’ intellettuale si mantiene entro le due settimane. Secondo l’amministrazione, il tempo medio di mediazione per le controversie sulla proprieta’ intellettuale sotto la sua guida e’ di 28 giorni. Agenzia Xinhua