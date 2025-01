Cultweb.it - Chi era Erich Priebke, il criminale nazista che legò il suo nome all’eccidio delle Fosse Ardeatine?

fu undi guerra, responsabile di uno degli episodi più atroci della Seconda guerra mondiale in Italia. CapitanoSS, partecipò, un massacro in cui 335 italiani furono uccisi per rappresaglia dopo l’azione partigiana a via Rasella, a Roma. Fuggito in Argentina dopo il conflitto, visse per decenni sotto falsa identità fino a quando non fu smascherato da un’inchiesta giornalistica. Estradato e processato in Italia, fu condannato all’ergastolo, ma a causa dell’età avanzata scontò la pena agli arresti domiciliari, suscitando polemiche. Morì nel 2013 senza mai pentirsi per i suoi crimini.nacque nel 1913 a Hennigsdorf, in Germania, e si arruolò nelle SS, entrando nella Gestapo nel 1936. Nel 1941 fu inviato a Roma, dove operò come vice del comandante Herbert Kappler nel carcere di via Tasso, noto per la detenzione e la tortura di prigionieri politici e partigiani.