Caso Almasri Meloni indagata | Non mi faccio intimidire Scontro con le toghe

La notizia sularriva come una bomba in un normale martedì pomeriggio nei Palazzi romani. A darla è la stessa presidente del Consiglio, Giorgia, che in un video di circa due minuti annuncia di aver ricevuto un avviso di garanzia per quanto accaduto con il capo della polizia giudiziaria libica, secondo la Corte penale internazionale responsabile di crimini contro l’umanità e crimini di guerra.L’arresto die il rilascioera stato arrestato a Torino, ma poi rilasciato e riportato in Libia con un volo di Stato. L’uomo è ritenuto responsabile di aver coordinato, ordinato ed eseguito omicidi, violenze sessuali e torture nelle carceri libiche, in particolare a Mitiga, dove vengono rinchiusi migliaia di migranti in viaggio verso l’Europa.L’annuncio di“Dunque la notizia è questa: il procuratore della Repubblica di Roma, Francesco Lo Voi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico”, annunciamostrando il documento e spiegando che avvisi di garanzia sono stati inviati anche “ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al Sottosegretario Alfredo Mantovano“.