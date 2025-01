Agi.it - Cade dal tetto dove stava lavorando, operaio morto nel padovano

AGI - Undi 59 anni èdopo una caduta da 7 metri di altezza, in un'azienda di Campo San Martino (Padova). L'uomo, per cause ancora da chiarire, ha perso l'equilibrio mentre si trovava suldi un'aziendaeffettuando alcuni lavori di manutenzione per conto di una ditta esterna. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118, i carabinieri e il personale dello Spisal ma per l'per non c'è stato nulla da fare. "Esprimo vicinanza alla famiglia dell'deceduto a Campo San Martino (Padova) per le lesioni riportate in seguito a una caduta da un". Ha commentato il deputato del M5s, Enrico Cappelletti. "Auspichiamo sia fatta presto luce sulle cause dell'accaduto. Si tratta dell'ennesima vittima sul lavoro che deve indurci a riflettere sull'importanza di rafforzare la prevenzione e i controlli sui luoghi di lavoro.