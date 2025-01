Inter-news.it - Buchanan, c’è l’accordo tra Inter e Villarreal! Tutti i dettagli dell’affare – Sky

Stretta di mano trae Villareal persul trasferimento di Tajon. Di seguitodell’operazione legata all’esterno canadese, pronto a una nuova avventura in Spagna.CHIUSURA – Tajondice addio all’, dopo un anno trascorso in nerazzurro. L’esterno canadese, arrivato a Milano proprio a gennaio del 2024, nella scorsa sessione di mercato invernale, si trasferisce al. I due club hanno appena trovatoe a darne la notizia è l’esperto Gianluca Di Marzio sui propri canali.: è fatta! Ecco il costo e la formula dell’operazione dell’– Nel giorno di-Monaco, gara valida per l’ottava e ultima giornata della prima fase di Champions League, viene definito il futuro di Tajon. Dopo l’ufficialità arrivata in giornata della cessione a titolo temporaneo di Tomas Palacios, anche il canadese passa in prestito ad un altro club.