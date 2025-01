Ilgiorno.it - Bergamo, uccise il marito a coltellate: nuova perizia per Caryl Menghetti. L’abbraccio con la famiglia e il pianto in aula

– Nell’di Corte d’assise spunta anche l’imputata,, 45 anni: attualmente si trova nella Rems di Castiglione delle Stiviere dove viene monitorata e curata. Siede accanto al suo difensore, avvocato Buongiorno. A fine udienza le viene concesso di salutare gli anziani genitori, la sorella e la nipote. Si stringono in un abbraccio. Piange, suo padre la rincuora, asciuga le lacrime. Attimi privati ritagliati a margine di questo processo, un omicidio efferato nella sua modalità che ha distrutto due famiglie. Quella dell’imputata e quella del, Diego Rota, 55 anni, falegname, ucciso dacon 25 fendenti la sera del 26 gennaio 2024 al culmine di un delirio, un disturbo psicotico, una mente che in un amen è andata in cortocircuito. L’omicidio nella villetta di via Cascina Lombarda, a Martinengo dove la coppia viveva con la loro figlioletta che ora ha sei anni e sta con la zia paterna.