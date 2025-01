Asteroide 2024 YR4 ha l’12% di possibilità di impattare la Terra

Lapresse.it - Asteroide 2024 YR4 ha l’1,2% di possibilità di impattare la Terra

L’Ufficio per la difesa planetaria dell’Agenzia spaziale europea (ESA) sta monitorando da vicino l’YR4, scoperto di recente, che ha una probabilità molto bassa dilanel 2032.L’YR4 ha quasi il 99% didi passare in sicurezza davanti allail 22 dicembre 2032, ma non si può ancora escludere del tutto un eventuale impatto. Si stima che l’sia largo tra i 40 e i 100 metri.È troppo presto per determinare con esattezza il punto dellain cui potrebbe verificarsi un potenziale impatto, dice l’Esa sul suo sito: due gruppi internazionali di risposta agli asteroidi, approvati dalle Nazioni Unite, stanno valutando le prossime mosse.Al 29 gennaio 2025, l’ESA stima che la probabilità che l’YR4 possalail 22 dicembre 2032 è dell’1,2%.