Ilrestodelcarlino.it - Adescamento di minori. Professore indagato, la perquisizione a scuola è di oltre un mese fa

Silenzio. La parola d’ordine che regna tra gli uffici scolastici chiamati in causa indirettamente dall’inchiesta del docenteperdiè proprio questa. Bocche cucite: c’è un docente con un procedimento penale in corso e non definito – contro l’uomo, va ribadito, al momento c’è un’indagine preliminare conclusa con l’atto notificato la settimana scorsa –, ma soprattutto c’è una ragazzina che non ha nemmeno 14 anni che va preservata e protetta in ogni modo. Una vicenda dura da digerire, che abbiamo iniziato a raccontare ieri e che coinvolge undi 48 anni di unasecondaria ferrarese di primo grado, una di quelle che tempo addietro era chiamata semplicementemedia. Un fascicolo che parla di un continuo e fitto scambio di messaggi, "decisamente espliciti", molti con "fantasie sessuali", tra la studentessa e l’