Via Appia e via Pacinotti, partono i lavori del Consorzio Asi

Tempo di lettura: 2 minutiper rifare le strade. Lo ha annunciato la presidente delAsi Caserta Raffaela Pignetti nel corso del Consiglio generale che questa mattina ha approvato il Piano economico e finanziario 2025, il Piano annuale e triennale delle Opere pubbliche, l’intitolazione di Largo Roberto Olivetti. I cantieri che stanno per aprirsi, grazie a fondi consortili, rientrano in un più ampio programma di interventi di riqualificazione e potenziamento infrastrutturale degli agglomerati industriali anche a beneficio della collettività. “L’obiettivo delsarà quello di candidare i propri progetti a tutte le fonti di finanziamento della Regione e del Governo per l’area industriale più importante e vasta del Mezzogiorno d’Italia” ha dichiarato la presidente.