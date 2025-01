Bollicinevip.com - Una moneta speciale per celebrare Renato Zero e “Il Cielo”

Unapere “Il”Unaper rendere omaggio alla musica italianaLa Zecca dello Stato ha di recente presentato una nuovacommemorativa in argento dal valore nominale di 5 euro, dedicata ae ad una una delle sue canzoni più iconiche: “Il”. Questa emissione è parte della serie “Canzoni italiane” ed è stata disegnata dalla talentuosa artista Silvia Petrassi.Le caratteristiche del dritto dellaSul dritto dellasi può ammirare la rappresentazione di un disco in vinile, con al centro inciso il testo della celebre canzone “Il”. Attorno al disco spicca la scritta “Repubblica Italiana”, mentre in basso è visibile la firma dell’artista Silvia Petrassi, a conferma dell’eccellenza creativa e del valore artistico di questa emissione.