Movieplayer.it - Tapiro d'oro a Chiara Ferragni: "Bella stronza a Sanremo è per me? Non so. Sto meglio senza Fedez"

Leggi su Movieplayer.it

Alla luce del duetto sanremese di, in cui canteràcon Marco Masini, Valerio Staffelli ha raggiuntoper consegnarle ild'oro.d'oro perstasera a Striscia la notizia. Valerio Staffelli infatti ha raggiunto la biona influencer dopo che sono stati resi pubblici i duetti di2025:si esibirà insieme a Marco Masini con il brano, e il programma di Antonio Ricci ha pensato di mandare il suo inviato alla ricerca dell'ex moglie.per, interpellata sulla scelta del rapper, risponde così a Staffelli: "Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui", commenta a domanda diretta. A questo punto, Staffelli ribatte: "Ma con tutte le .