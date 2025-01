Secoloditalia.it - Sondaggio Mentana, l’opposizione in trincea non sfonda: FdI sfiora il 30%, il Pd s’affanna ma non decolla

L’ultimoSwg realizzato per il TgLa7 del direttorefotografa inequivocabilmente una situazione che di settimana in settimana appare inscalfibile: Fratelli d’Italia mette il turbo e volando in vetta ai partitiil 30%, guadagnando in sette giorni lo 0,2 per cento e attestandosi al 29,7. Saldamente sul primo gradino del podio, il partito della premier Meloni non solo si conferma irremovibile al vertice dei consensi e della fiducia degli elettori, ma guadagna terreno percentuale nonostantece la metta tutta per polemizzare, attaccando frontalmente l’operato dell’esecutivo. Stavolta, puntando nell’ultima settimana sul rinvio a giudizio del ministro Santanchè. Sul caso Almasri. E sulla protesta dei magistrati contro il guardasigilli Nordio. Grimaldelli di un’arrembaggio targato centrosinistra che non fa presa e non attecchisce sul favore tributato al partito della maggioranza di governo che, bando alle ciance, continua costantemente a crescere.