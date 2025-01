Ilgiorno.it - Scoppia la protesta degli agricoltori a Milano e nel Pavese: “Strangolati da inflazione, meteo e costi di produzione, vogliamo lo stato di crisi”

Leggi su Ilgiorno.it

Casteggio (Pavia), 28 gennaio 2025 – Un anno dopo le proteste, glisono tornati di nuovo in piazza. Questa mattina diversi operatori del territorio si sono radunati davanti al casello autostradale della Torino-Piacenza a Casteggio, nel, per salvare le piccole e medie aziende produttive e continuare a garantire ai consumatori prodotti di qualità. “Per la prima volta siamo tutti d’accordo – ha detto Enrico Chioetto, uno dei portavoce del presidio di Casteggio – e abbiamo deciso dire in tutta Italia con diversi presidi e un unico obiettivo: ottenere lodia livello nazionale”. Riscatto agricolo Lombardia, con una sigla “Ral”. Si chiama così il movimento che sta raccogliendo ladi, allevatori, pescatori e trasformatori artigianali di tutta la regione.