Oltre 23mila congressisti in tre mesi

Sempre piùal Palas. "Stiamo aumentando il numero di presenze in proporzione agli eventi ospitati" ammette Eleonora Bergamaschi, amministratore unico della New PalaRiccione, la società che gestisce la struttura congressuale. Nel primo trimestre sarannole presenze congressuali Tra le presenze crescono anche quelle straniere. Se è vero che il mercato congressuale del Palas è prettamente nazionale, è anche vero che nei giorni scorsi erano davvero tanti gli stranieri ospiti di un grande evento nella struttura. In occasione del Sigep, la manifestazione mondiale che si tiene nei padiglioni fieristici di Rimini, il Palas ha ospitato l’iniziativa di Casa Optima, il gruppo che racchiude tra gli altri brand la Mec3 e Pernigotti. I buyer giunti da più parti del mondo, interessati a esplorare il mondo Casa Optima, si sono ritorvati al PalaRiccione.