Metti una sera al TEA… con i grandi show!

Febbraio al Teatro EuropAuditorium si apre con due repliche del musical Tootsie (1 e 2 febbraio). Sul palco, Paolo Conticini veste i panni di Michael Dorsey, un attore geniale e pieno di talento che, dopo innumerevoli delusioni lavorative, si reinventa travestendosi da donna per ottenere il ruolo della vita in un grande musical di Broadway. Al suo fianco, l’irresistibile Enzo Iacchetti, che interpreta Jeff, l’amico fedele e ironico, portando un tocco di brillantezza e complicità alla storia. Con un ritmo serrato, musiche coinvolgenti e battute taglienti, Tootsie non è solo una commedia divertente, ma anche una riflessione profonda e ironica sul mondo dello spettacolo, sull’identità e sul coraggio di cambiare per inseguire i propri sogni. Il 9 febbraio Stefano Nazzi è protagonista del nuovo spettacolo Indagini Live – Una nuova storia che, a grande richiesta, verrà replicato il 24 e 25 febbraio.