Ilgiorno.it - Maltempo nel Bresciano: violenti acquazzoni e forte vento. In montagna impianti da sci chiusi

Edolo (Brescia), 28 gennaio 2025 – Ilsi è svegliato sotto, come previsto nelle scorse ore. Tra le aree più colpite i laghi e le Valli, tra cui Valcamonica e Valtrompia, dove piove fino a sopra i 1200 metri d’ altezza e dove alcunida sci, tra cui quelli al passo del Maniva, sono statia causa del. Per tutta notte le raffiche dihanno sferzato il lago d’Iseo dove si è registrata la caduta di qualche tegole e vegetazione strappata dalla forza dell’aria. La situazione, al momento, è sotto controllo, anche se si segnala qualche disagio per il traffico, rallentato a causa della visibilità non ottimale. Alle prime luci del mattino alla pioggia e al, sul Sebino e in Franciacorta, si sono aggiunti tuoni e lampi.