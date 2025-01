Inter-news.it - LIVE – Sassuolo-Inter Women 1-1, finisce il primo tempo supplementare!

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Femminile. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Le nerazzurre giocheranno contro le neroverdi allenate da Gian Loris Rossi. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio ‘Enzo Ricci’ di(MO).1-1 (1-1 all’andata)105?IL96? Dopo il fallo di Andres ilconquista così un calcio di punizione da un’ottima posizione. Dal limite dell’area destro parte Chmielinski che però calcia completamente fuori misura.96? Ammonizione per Andres19.57 INIZIA ILDEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARISi va ai tempi supplementari, dopo il pareggio all’ultimo respiro trovata dal. Nel secondole nerazzurre concedono un po’ troppo spazio alle avversarie, che hanno tra le loro migliori caratteristiche quella di non arrendersi mai.