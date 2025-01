La vita è bella | dal cast alle location tutte le curiosità sul film di Roberto Benigni

Leggi su Cinefilos.it

La: dallesuldi«Questa è una storia semplice, eppure non è facile raccontarla. Come in una favola c’è dolore, e come in una favola è piena di meraviglia e di felicità.» Su queste parole si apre uno deiitaliani più celebri di sempre nel mondo, La, scritto, diretto e interpretato danel 1997. Si tratta di una storia incentrata sull’Olocausto, sulla deportazione degli ebrei nei campi di concentramento, ma è anche una storia che infonde amore e speranza là dove sembrerebbe poterci essere solo orrore. Con quest’opera,ha consegnato agli spettatori di tutto il mondo la concreta prova che è possibile trattare tematiche difficili cercando allo stesso tempo di strappare un sorriso. Reduce dai successi comici di Johnny Stecchino e Il mostro, il regista e attore toscano aveva intenzione di concentrarsi su un progetto particolarmente più ambizioso.