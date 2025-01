Ilgiorno.it - Inps, la protesta dei lavoratori che aiutano i precari: vogliamo un contratto adeguato

Milano, 28 gennaio 2025 – Uno dei paradossi, denunciati dagli operatori, è lo stipendio, per persone in prima linea anche nell’assistenza di chi chiede un sussidio pubblico. Salario “paragonabile” a quello di chi riceve il Supporto per la formazione e il lavoro, pensato per sostenere chi è in difficoltà economica o disoccupato. L’80% dei, infatti, è obbligato a un part time che, senza la possibilità di straordinari, si traduce in paghe di poco superiori ai 700 euro al mese. La scelta e le conseguenze Non c’è pace nella maxi-operazione che ha coinvolto gli operatori del contact center, personale che risponde al telefono e offre assistenza a distanza ai cittadini per districarsi nella giungla delle pratiche. Tra loro un centinaio di milanesi, su un totale di circa tremila persone in Italia.