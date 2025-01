Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno a casa della santa Goretti: Corinaldo accoglie Maria, bimba vittima di femminicidio

Ancona, 28 gennaio 2025 – Lasimboloviolenza sulle donne è tornata a. Ieri alle 16 le spoglie dihanno fatto tappa davanti allanatale, a, in provincia di Ancona. Attesa dal primo cittadino Gianni Aloisi e da tantissimi fedeli, commossi nel vedere la teca con le spoglieprotettrice di quello che, nel tempo, è diventato uno tra i 250 borghi più belli d’Italia. Era il 5 luglio del 1902 quando a Nettuno, comune laziale in cui si era trasferita la famigliafu attirata in trappola dal suo assassino. Con la scusa di rammendare un vestito, Alessandro Serelli, che aveva già tentato in precedenza diversi approcci con lei, ancora undicenne, quel giorno tentò di violentarla. Di fronte alle grida e al tentativo di difendersi, Serelli ferì a morte la piccola, colpendola 14 volte con un punteruolo.