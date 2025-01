Linkiesta.it - Il corpo umano di Jovanotti, e l’articolo più brutto dell’anno

Questa è una storia di gente che torna sempre e di gente che non torna mai, il che potrebbe farne la storia di tutte le storie d’amore ma invece è solo una storia di giornali, coincidenze, dischi, ossa rotte. Questa è la storia di Lorenzo che ieri sera sale su un palco da solo perché non gli serve un intervistatore («se mi intervistasse il tizio alla tv, io gli direi che siamo tutti fessi»), e non dice d’essere «meno sereno d’un tempo, ma non per questo stanco» – ma è come se lo dicesse.Il giorno in cui a Washington uscivapiù(neanche metà gennaio, e già avevamo un primato), io ero a Castrocaro a guardareche provava il suo prossimo concerto, in un albergo con un’architettura déco stupenda che non si vede mai.Su Instagram non si vede perché in quel posto lì ci vanno gli influencer a fare i trattamenti (quelli che una volta chiamavamo «dimagranti» e ora «benessere»), e quelli inquadrano solo gli idromassaggi; e dal vivo non si nota perché Lorenzo Cherubini è una popstar, cioè uno di quegli aggeggi che assorbono tutta l’attenzione di chi li circonda: di quei giorni ricordo che le arcate erano stupende, ma ricordo con assai più precisione i cappellini di Lorenzo.