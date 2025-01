Tpi.it - Giorgia Meloni è indagata per favoreggiamento e peculato per il caso Almasri. Avviso di garanzia anche per Piantedosi, Nordio e Mantovano. La premier: “Non mi faccio intimidire” | VIDEO

perdalla procura di Roma perper la vicenda inerente al rimpatrio del comandante della prigione libica di Mittiga,.Lo ha annunciato la stessa presidente del Consiglio attraverso un filmato postato sui suoi social: “Vale oggi quello che valeva ieri: non sono ricattabile e non mi. Avanti a testa alta!”.“La notizia di oggi è questa – afferma lanel filmato – il procuratore della Repubblica Francesco Lovoi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona mi ha appena inviato undiper i reati diin relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadinodiinviatoal ministro Carlo, Matteoe Alfredopresumo al seguito di una denuncia che è stata presentata dall’avvocato Luigi Ligotti ex politico di sinistra molto vicino a Romano Prodi conosciuto per avere difeso pentiti del calibro di Buscetta, Brusca e altri mafiosi”.