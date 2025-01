Ilrestodelcarlino.it - Furto al Pala De Andrè. La rabbia dei giocatori: "Spero spendiate i soldi tutti in medicine"

Non è stato un bel pomeriggio di sport quello che, domenica, hanno vissuto idi Palmi, ospiti e avversari della Consar Ravenna alde André nel match valido per la sesta giornata di ritorno del campionato di serie A2. Rientrati nello spogliatoio dopo aver perso sul campo 3-2, gli atleti calabresi hanno trovato la brutta sorpresa deldi telefoni, portafogli, orologi, chiavi e cuffie. Mentre le squadre erano in campo (partita cominciata alle 16 e terminata dopo due ore) i malintenzionati sono entrati nello spogliatoio (chiuso a chiave dall’interno dell’impianto), aprendo il finestrone esterno sul lato di via Trieste e servendosi di un cassonetto dell’immondizia. È probabile che sia stato ‘scelto’ lo spogliatoio degli ospiti, perché più vicino alla collocazione dei cassonetti della spazzatura, ma anche perché, all’esterno, davanti allo spogliatoio utilizzato daidella Consar Ravenna, era parcheggiata l’ambulanza.