Lanazione.it - Fucecchio, torna il rito della benedizione degli animali di Sant’Antonio Abate

Leggi su Lanazione.it

(Firenze), 28 gennaio 2025 - Una due giorni dedicata al: sabato e domenica 1 e 2 febbraio, appuntamento acon la decima“Cavalli sulla Francigena Romea” in onore di. Nel giorno del protettore di tutti gli, una proposta per benedire i propri e andare a cavallo alla scoperta del Padule di. Il programma quest’anno si svolge così: la mattina del sabato 1 febbraio ritrovo alle 8.30 a, dalla zona sportivaTorre, con successiva partenza per una passeggiata in Padule alle 16.30 rientro. La domenica, 2 Febbraio invece, come sempre, partenza dalla zona sportivaTorre alle 9.30 direzione. I cavalcanti percorrendo un pezzoFrancigena e successivamente con una passeggiata urbana nel centro storicocittà, confluiranno alle 11.