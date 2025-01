Thesocialpost.it - Festival di Sanremo, è già caos: “Misoginia e violenza”, accuse pesantissime

Leggi su Thesocialpost.it

“Laviolenta e l’uso di un linguaggio offensivo, che caratterizzano ildi, non possono più essere ignorati. È evidente che l’odio verso le donne è ancora considerato un problema secondario. Non possiamo voltare le spalle e rimanere in silenzio; è fondamentale alzare la voce a nome di tutte le donne che hanno subitoda parte di uomini che affermavano di amarle, per tutte le panchine rosse dedicate a loro e per ogni rituale e mito che si ripete in occasioni speciali. Non possiamo giustificare questo comportamento come arte; l’inno all’odio, accompagnato dae insulti, non è arte”. Queste le parole della lettera inviata oggi al Cda della Rai dalla Consigliera di parità della Provincia di Rimini, Adriana Ventura, che critica in particolare la decisione di presentare il brano ‘Bella stronza’ di Marco Masini, interpretato insieme a Fedez durante la serata delle cover.