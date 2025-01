Sport.periodicodaily.com - Ferrari e Lewis Hamilton pronti al debutto nel Mondiale 2025 di Formula 1

Oggi laditorna in pista. In attesa del via ufficiale deldi1, previsto per il 16 marzo in Australia, il pilota inglese si prepara sulla SF-23. Dopo i primi giri con la Rossa a Fiorano,è nuovamente al fianco di Charles Leclerc per i test a Barcellona.Laha programmato tre giorni di prove al Montmelò, dal 28 al 30 gennaio, seguiti da due giornate di test Pirelli il 4 e 5 febbraio. La preparazione culminerà con le prove prestagionali in Bahrain dal 26 al 28 febbraio, un mese cruciale per il team di Maranello e i suoi piloti.Intanto,ha svelato il casco per la sua nuova avventura: un design giallo con rifiniture rosse, presentato sui profili social ufficiali. Le immagini mostrano unentusiasta e sorridente accanto al team principal Vasseur, segno di un inserimento positivo per il 7 volte campione del mondo.