Ilgiorno.it - Facevano razzie nei centri commerciali. Tre scoperti e arrestati dai carabinieri

Leggi su Ilgiorno.it

Cartucce per stampante, ma anche articoli per la pulizia della casa, cosmetici, abbigliamento e alimentari. Si sono presi pure il tempo di scegliere. Nel tardo pomeriggio di sabato idella Compagnia di Chiavenna sono intervenuti al Centro Commerciale Fuentes di Piantedo, dove hanno proceduto all’arresto di tre giovani di 31, 20 e 18 anni per il reato di furto aggravato in esercizio commerciale. I tre sono stati trovati in possesso di numerosi prodotti del valore di oltre 3.000 euro, sottratti sia al centro commerciale di Piantedo che all’Iperal di Calolziocorte. I tresono stati trattenuti nelle camere di sicurezza delle caserme di Chiavenna e Sondrio, in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta ieri: disposto anche il divieto di dimora a Sondrio.