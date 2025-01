Sport.quotidiano.net - Davide Gardini sulle tracce di papà: "Qui a Milano per il salto di qualità"

Il cognome che porta sulla maglia è importante, eppure, figlio di Andrea, centrale della Generazione di Fenomeni e di Novella Cristofoletti azzurra e giocatrice di Serie A, ha le spalle larghe e ha sceltoper fare l’ulteriore passo di. "Come dico sempre, il cognome è lo stesso, il nome è diverso. Quello che ha fatto mioè incredibile, sono orgoglioso di lui. Spererei di riuscire a fare lo stesso, se non di più, però sto facendo il mio percorso". Un percorso che l’ha portato da Padova all’Allianz, dove sta giocando meno, ma senza demoralizzarsi. "Volevo fare un passo in più, in un posto in cui sentivo che avrei potuto dare una grossa mano, trovare i miei spazi e migliorare.ha racchiuso tutto questo. Mi sto trovando molto bene, sono sicuro che andrà solo migliorando.