Ilfattoquotidiano.it - Come riconoscere un capo d’abbigliamento sostenibile (senza farsi abbindolare dagli spot)

Ci siamo definitivamente lasciati alle spalle i tempi in cui il concetto di sostenibilità era appannaggio di una nicchia. Gli italiani e le italiane ormai sono abituati a porsi delle domande, anche sul settore della moda. Per la precisione, il 74% dei nostri connazionali si dice interessato alla modadifferenze a seconda delle generazioni; a evidenziarlo è un’indagine condotta da Ipsos per Humana People2People. Secondo un altro sondaggio di Ipsos, realizzato stavolta per Altroconsumo, sei italiani su dieci ritengono che un’azienda poco attiva sul fronte sociale e ambientale non abbia futuro.L’abbigliamento, d’altra parte, è onnipresente nella nostra vita quotidiana. Ma è anche un settore che si affida a una filiera lunga, complessa, difficile da decifrare a uno sguardo non esperto.