Ilfoglio.it - Ci voleva Falcinelli per spiegare perché i bambinelli li dipingevano come piccoli adulti

Ecco spiegati ibruttarelli. CiRiccardo, un pozzo di scienza visiva, e il suo “Visus. Storie del volto dall’antichità al selfie” (Einaudi), enciclopedia portatile della faccia secondo la pittura, la scultura, la fotografia, la cosmetica. “Se osserviamo idipinti prima del XIX secolo notiamo che Gesù ha spesso le fattezze di un mostriciattolo adultomorfo. E’ una scelta precisa: non si vuole rappresentare un vero neonato ma un puer senex, un bambino nato vecchioincredibilmente saggio, e il cui valore risiede in ciò che farà da adulto, cioè immolarsi per redimere i peccati del mondo. Quest’idea visiva del bambinoadulto ridotto in scala durerà a lungo. Solo a partire dall’Ottocento i bambini dipinti cominceranno a sfoggiare una faccia bambinesca”.