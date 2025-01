Castiglion Fiorentino | presenze turistiche in aumento del 65%

Lanazione.it - Castiglion Fiorentino: presenze turistiche in aumento del 6,5%

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 28 gennaio 2025 – A livello nazionale sulla base della rilevazioni e delle indicazioni raccolte si stima che ledel 2024 abbiano registrato un incremento del +2,2%, con oltre 46,8 milioni di pernottamenti e oltre 15,1 milioni di arrivi, al netto del movimento registrato presso le locazioni. I pernottamenti degli stranieri sono stimati in oltre 26,6 milioni e oltre 20,2 milioni leitaliane. Il settore alberghiero dovrebbe registrare un incremento del +2,4%, grazie soprattutto alla forte spinta arrivata dai mercati stranieri. Più contenuto, ma comunque rilevante, l’stimato per le strutture extralberghiere (+2,1%). Tra i prodotti, quelli con il trend migliore risulterebbero le località di campagna/collina (+2,8%) e ancora una volta le città/centri d’arte (+3,5%), mentre valori tendenti alla stabilità o al leggero incremento risultano per le località balneari e di montagna.