Agi.it - Caso Almasri, Meloni indagata: "Non sono ricattabile". Avvisi di garanzia anche a Nordio, Piantedosi e Mantovano

Leggi su Agi.it

AGI - Giorgiaanticipa possibili fughe di notizie ed è lei stessa, in un video, a riferire di essere stata raggiunta da un avviso diper la vicenda della scarcerazione e del rimpatrio del comandante libico, sul quale pende una richiesta di arresto internazionale emessa dalla Corte penale internazionale. Oltre, l'avviso diper l'ipotesi di reato di favoreggiamento e peculato riguardai ministri dell'Interno Matteo, della Giustizia Carloe il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo. Autore dell'atto giudiziario il Procuratore Francesco Lo Voi. Atto conseguente all'esposto presentato dall'avvocato Luigi Li Gotti., nel video, va subito all'attacco. "La notizia di oggi è questa: il procuratore della Repubblica Francesco Lovoi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona mi ha appena inviato un avviso diper i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino", dice la premier.