Lapresse.it - Atalanta, infortunio al ginocchio per Lookman: rischia un lungo stop

Leggi su Lapresse.it

L’di perdere pertempo Ademola. Brutte notizie per Gian Piero Gasperini alla vigilia di Barcellona-, sfida che chiude la prima fase della Champions League per i bergamaschi. Il tecnico nerazzurro non avrà a disposizione l’attaccante nigeriano a causa di un “trauma distrattivo aldestro con interessamento del compartimento articolare laterale”. Da valutare i tempi di recupero per il giocatore.in questa prima parte di stagione ha messo a segno 10 gol in campionato e 4 in Champions League.