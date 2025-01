Inter-news.it - Akliouche: «Inter una delle migliori! San Siro impressionante»

in conferenza stampa, direttamente da San, ha parlato in questo modo alla vigilia di-Monaco, sfida di Champions League. Il centrocampista francese ha accompagnato il proprio allenatore in sala stampa. Si tratta di uno dei giocatoridella squadra francese, avendo segnato cinque e realizzato sei assist in venticinque partite stagionali.CONFERENZA STAMPA– VIGILIA DI-MONACOCONFERENZA– Le parole di Maghnesin conferenza stampa alla vigilia di-Monaco. Le sue parole in contemporanea con quelle di Hutter. Queste le domande e le risposte.Devi mantenere gli stessi standard che hai campionato?In quanto giocatore offensivo di essere in grado di fornire assist e segnare. Domani affrontiamo unasquadre europee., hai rivisto l’ultimo gol che hai fatto contro il Rennes in campionato?Ho avuto la possibilità di rivederlo ed è stato un movimento istintivo, ho dovuto rivederlo per capirlo.