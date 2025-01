Nerdpool.it - Xiaomi partner di Red Bull Ibiza Royale: una collaborazione che mette al centro tecnologia e avventura

, azienda di elettronica di consumo e produzione intelligente con smartphone e hardware intelligenti connessi da una piattaforma Internet of Things (“IoT”), è entusiasta di annunciare una nuovaship con Red, la corsa a ostacoli che unisce fitness e divertimento.Una, quella tra Red, che celebra l’arrivo di Redmi Note 14 Series sui mercati internazionali. Progettata per superare ogni limite, la nuova famiglia di smartphone si distingue per il sistema di fotocamere AI ad alta risoluzione da 200MP, una durabilità senza pari, e una batteria a lunga durata, che la rendono perfetta per catturare i momenti iconici, inclusa questa competizione.Dall’11 al 14 aprile 2025, il Castello diospiterà la corsa a ostacoli più avventurosa di sempre.