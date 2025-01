Ilrestodelcarlino.it - Vismara, che colpaccio. Il derby va alla Jesina

gabiccegradara 12 GABICCE GRADARA: Andreani, Semprini (19’ st. Finotti), Morini (40’ st. Sarli), Mercurio, Gallotti, Tombari, Rapagnani (10’ st.Morbidi), Dominici, Torsani (37’ st. Marchetti), Cuomo (1’ st. Barattini), Montagnoli. All. Capobianco.: Melchiorri, Oliva, Bertuccioli, Harrach (19’ st. Morani), Palazzi, Del Pivo, Mazzari (18’ st. Montanari), Letizi, Renzi (5’ st. Vagnarelli), Gaudenzi (47’ st. Capomaggi), Pistola (36’ st. Carnaroli). All. Fulgini. Arbitro: Tasso di Macerata Reti: 36’ pt Del Pivo, 46’st Gaudenzi, 48’ st Sarli. GABICCE MARE Il GabicceGradara cade nello scontro diretto contro il. Inizio di partita vibrante, con toni agonistici a tratti accesi. Al 5’ salva Palazzi sulla riga su tiro di Rapagnani liberato da Cuomo in area dopo azione di forza sulla sinistra dell’effervescente Montagnoli.