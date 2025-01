Ilrestodelcarlino.it - "Situazione disastrata post alluvione Abbiamo chiesto risorse ingenti"

Ponte sull’Idice e la gestione del, era il tema sentitissimo affrontato giovedì sera nell’ostello di Campotto, presenti il presidente della Provincia Daniele Garuti, il dirigente ai lavori pubblici Luca Capozzi e per la posizione organizzativa Angela Ugatti, accompagnati dal sindaco di Argenta, Andrea Baldini e dalla giunta. Al cospetto della numerosa assemblea i tecnici della Provincia hanno dato conto della ripresa dei lavori del cantiere sull’Idice, partiti nell’estate con la sistemazione dei sottoservizi, e ad agosto scorso con gli interventi sulle pile del ponte. "Il cronoprogramma originale prevedeva l’apertura del ponte a fine gennaio – afferma il sindaco di Argenta, Andrea Baldini –, cronoprogramma che è stato bruscamente interrotto dall’dello scorso mese d’ottobre, che ha imo uno stop dei lavori causa la condizione della golena e il necessario intervento di ripristino dell’argine in sinistra dell’Idice, che si è rotto, e per il quale da ottobre a oggi l’area è stata forzosamente lasciata all’utilizzo e al passaggio dei grandi mezzi per i lavori affidati dalla regione".